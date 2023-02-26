



Женщины в бизнесе: путь к успеху. С 8 марта и навсегда

Давно ушли в прошлое представления, что женщины хоть в чем-то уступают мужчинам. Они не хуже и даже лучше мужчин могут управлять министерствами, крупными компаниями, малым бизнесом, самолетами и автомобилями. Однако зачастую им по-прежнему необходима помощь, чтобы помочь проявить свои способности. Вот почему ассоциация «Инициативы будущего» («Йозмот атид») и сеть Good Pharm организовали совместный новый проект по продвижению экономической независимости женщин-предпринимателей.



В преддверии Международного женского дня 8 марта сеть Good Pharm, продающая фармпродукцию, гигиенические товары и многое другое по разумным ценам, начала сотрудничество с ассоциацией «Инициативы будущего». Это не просто «амута», каких много. Цель «Инициатив будущего» - помогать женщинам стать финансово независимыми, сопровождая их в процессе создания бизнеса. Ежегодно до 1100 женщин получают помощь от этой ассоциации, а теперь к ней присоединяется и сеть Good Pharm.



В рамках совместной акции, на протяжении двух первых недель марта сеть Good Pharm будет рекламировать малый бизнес женщин-выпускниц проектов ассоциации «Инициативы будущего». В мероприятии, которое пройдет под девизом «Good, что ты такая, как есть», примут участие около 100 женщин-предпринимателей.



53 филиала сети Good Pharm по всей стране будут рассказывать своим клиентам о находящихся неподалеку от них бизнесах, которыми руководят женщины-предпринимательницы. Для того чтобы продвигать их, Good Pharm станет раздавать клиентам рекламные флаеры и размещать объявления на экранах кассовых аппаратов. Кроме того, сеть также прорекламирует эти бизнесы в социальных сетях и в своем онлайн-приложении.



В течение месяца Good Pharm вместо своих обычных многоразовых сумок будет продавать клиентам сумки со слоганом проекта, а 8 марта покупатели сети получат их бесплатно при каждой покупке.



Цофит Гордон, генеральный директор ассоциации «Инициативы будущего»: «Одной из самых больших проблем женщин-предпринимателей, которых мы поддерживаем, является продвижение их бизнеса. Многим из них не хватает финансов и профессиональных знаний, чтобы организовать рекламные и маркетинговые кампании. Поддержка сети Good Pharm очень ценна и позволит десяткам владелиц бизнесов увеличить приток клиентов. Бизнес-кампания, мобилизующая усилия на благо женщин-предпринимательниц, — это прекрасный и вдохновляющий вклад в продвижение женщин в бизнесе».



Литаль Поплавски, директор по продажам сети Good Pharm: «Как бренд, начатый «с нуля» двумя молодыми предпринимателями, которые искали справедливую потребительскую альтернативу и за несколько лет превратились в крупную и успешную сеть, мы верим действенность помощи бизнесу с самого его основания и рады быть частью этой поддержки, начатой ассоциацией «Инициативы будущего». Большинство наших филиалов являются районными магазинами для самых широких слоев общества, и мы рассматриваем их аудитории как силу в расширении возможностей малого бизнеса. Как бизнес, коллектив которого более чем на 60% состоит из женщин, мы верим в силу «слабого пола» и призываем каждую женщину дерзать и мечтать о большем. Ведь каждая из них должна быть уверена, что «Good, что ты такая, как есть».



Ассоциация «Инициативы будущего» («Йозмот атид»)



Уже десять лет эта ассоциация помогает женщинам из социальной и географической периферии создавать и развивать свои малые бизнесы и таким образом достигать экономической и семейной независимости. Ассоциация работает по всей стране, в десятках населенных пунктов и сопровождает женщин из всех слоев израильского общества: светских и ультрарелигиозных, новых репатрианток и уроженок страны, из еврейского и арабского, бедуинского и друзского секторов и т.д.



Ежегодно «Инициативы будущего» поддерживают более 1100 женщин-предпринимательниц, которые участвуют в программах ассоциации по созданию новых бизнесов, включающих в себя, помимо прочего, углубленный курс по созданию и управлению малым бизнесом и персональное наставничество ведущих бизнесменов в процессе управления своим делом. С момента своего основания до сегодняшнего дня ассоциация помогла более чем 5 500 женщинам, участвовавшим в программах. За это время 1000 женских предприятий, созданных в рамках этой деятельности, принесли своим владельцам около 60 миллионов шекелей чистого дохода и еще 60 миллионов шекелей получило государство за счет отчислений от бизнеса и экономии от прекращения выплат различных пособий. Ассоциацию сопровождает ряд стратегических партнеров, в том числе банк «Апоалим», организация USAID, Fiverr, «Штраус», «Алстом», фонд «Азриэли» и многие другие. Ассоциация была основана предпринимателем Нисимом Бар-Элем, в настоящее время ее возглавляют генеральный директор Цофит Гордон и Бат-Шева Моше, которая является председателем ассоциации.



Сеть Good Pharm



Good Pharm — это розничная сеть формата «драгстор» по продаже фармпродукции, гигиенических товаров, средств бытовой химии и др. по сниженным ценам, которая принадлежит Рами Леви и основателям бренда Адаму Фридлеру и Охаду Сандлеру. Цель сети - стать значимой потребительской альтернативой на фармацевтическом рынке и позволить широкой публике покупать качественные продукты по справедливым ценам. Сеть работает на условиях полной ясности для покупателей и располагает десятками филиалов по всей стране.



Страница сети в Facebook: https://www.facebook.com/GOODPHARM.Israel/







