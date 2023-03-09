



Женщины участвуют только в одной из десяти ДТП со смертельным исходом – отчет

В преддверии Международного женского дня Израильская ассоциация безопасного вождения “Ор Ярок” опубликовала данные Центрального статистического бюро Израиля CBS, показывающие, что женщины участвуют всего в 11% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.



По данным CBS, в 2021 году в ДТП участвовало около 20 000 водителей, при этом женщины оказались вовлечены всего в около 5000 аварий (25%” всех аварий). Кроме того, что чем серьезнее авария, тем меньше в ней принимают участие женщины-водители, их доля составила 11%. Женщины также реже совершали наезды на пешеходов и составили всего 27% водителей, побывавших в незначительных дорожно-транспортных происшествиях.



Данные СВS коррелируют с аналогичной мировой статистикой, что свидетельствует о том, что женщины более осторожны за рулем и склонны соблюдать правила дорожного движения, чем их мужчины-водители.



“Женщины также реже пользуются мобильными телефонами за рулем, и управляют транспортом в нетрезвом виде, чем мужчины”, – говорит генеральный директор “Ор Ярок” Янив Яаков.



“Женщины с большим успехом интегрируются в роли, которые ранее было принято считать исключительно мужскими”, – продолжил Яаков. “Вот почему Министерство транспорта поощряет женщин заняться вождением профессионально. Мы сможем сократить большую нехватку водителей в общественном транспорте и при этом уменьшить количество ДТП”, – заключил директор “Ор Ярок”.