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Женщину арестовали за проникновение на территорию поместья Тейлор Свифт
07.07.2023 18:28 Алина Груднева

Женщину арестовали за проникновение на территорию поместья Тейлор Свифт

Полиция арестовала женщину, проникшую на территорию поместья певицы Тейлор Свифт а Род-Айленде.

Об этом сообщает TMZ.

На место происшествия была вызвана полиция, которая произвела арест возле ворот, ведущих на территорию поместья. Что примечательно, там установлено три знака с надписью: "Вход строго запрещен".

Кто именно вызвал правоохранителей, неизвестно. Подозреваемой оказалась 54-летняя Кимберли Мейер. Позже ее отпустили из-под стражи. Она предстанет перед судом 14 июля.

По словам очевидцев, личная охрана Свифт приказала женщине покинуть территорию, однако она не сдвинулась с места, пока ее не задержали.
 

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