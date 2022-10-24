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Женщина проехала 800 км чтобы сдать самый простой тест - и провалилась
24.10.2022 05:02 Аркадий Бочаровский

Женщина проехала 800 км чтобы сдать самый простой тест - и провалилась

Женщина проехала за 10 часов 800 км в надежде сдать экзамен по вождению в самом "простом" центре тестирования - но снова провалилась


Констанс Кампфер из Лондона проделала весь путь до острова Малл у западного побережья Шотландии, чтобы сдать свой второй экзамен по вождению, который был назван "более легким", чем в большинстве центров тестирования.


Во время вождения у нее развился страх перед круговыми развязками, и она решила сдать экзамен в таком месте, где вероятность столкнуться со своим страхом была бы ниже.

И тогда она открыла для себя остров Малл, который имеет один из самых высоких показателей сдачи экзамена в Великобритании - почти 90% - и состоит в основном из одноколейных дорог и всего одной кольцевой развязки.


Во время теста инструктор сказал Констанс: "Я не люблю говорить о людях, которые не сдают экзамены. Считайте, что вы просто не сдали тест".


"Он несколько раз упоминал, что я слишком сильно отклоняюсь от середины дороги, но я восприняла это как дружеский совет.

"Вместо этого это оказалось моей ошибкой".

Итак, похоже, что ученице придется снова попытать счастья, но, возможно, в следующий раз она не будет заезжать так далеко.
 

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