Женщина, которой скоро исполнится 105 лет, раскрыла секрет долголетия

Проживающая в британском доме престарелых Westhaven Бетти Регнард, которой 4 августа исполнится 105 лет, утверждает, что ее секрет долголетия — красное вино.



Об этом сообщает The Mirror.



Женщина похвалила напиток за то, что он дал ей долгую и здоровую жизнь. Она также призналась, что больше всего в свой день рождения ждет торт.



Сиделки в доме престарелых призвали британцев помочь сделать праздник незабываемым. Они попросили прислать открытки с поздравлением, понадеявшись на то, что к знаменательной дате их будет 105.



"Я работаю с пожилыми людьми уже 15 лет, и самому пожилому человеку, которого я когда-либо отмечала, было 103 года. Она первая, кого я знаю, кому исполнилось 105 лет. В настоящее время у нас есть несколько 100-летних, но 105-летие мы отмечаем впервые", — призналась координатор мероприятий, занимающаяся подготовкой дня рождения Бетти, Никола Форстер.

