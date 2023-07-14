Женщина, которой скоро исполнится 105 лет, раскрыла секрет долголетия
Проживающая в британском доме престарелых Westhaven Бетти Регнард, которой 4 августа исполнится 105 лет, утверждает, что ее секрет долголетия — красное вино.
Об этом сообщает The Mirror.
Женщина похвалила напиток за то, что он дал ей долгую и здоровую жизнь. Она также призналась, что больше всего в свой день рождения ждет торт.
Сиделки в доме престарелых призвали британцев помочь сделать праздник незабываемым. Они попросили прислать открытки с поздравлением, понадеявшись на то, что к знаменательной дате их будет 105.
"Я работаю с пожилыми людьми уже 15 лет, и самому пожилому человеку, которого я когда-либо отмечала, было 103 года. Она первая, кого я знаю, кому исполнилось 105 лет. В настоящее время у нас есть несколько 100-летних, но 105-летие мы отмечаем впервые", — призналась координатор мероприятий, занимающаяся подготовкой дня рождения Бетти, Никола Форстер.
Woman, 104, says red wine is secret to long and healthy life— Liverpool Echo (@LivEchonews) July 13, 2023
Betty Regnard's carers are asking everyone to send her birthday cards to mark the occasion
Full story: https://t.co/r5KwgD3uIq pic.twitter.com/bh7t8UIWLu
По словам единственного сына долгожительницы Клода Регнарда, его мама приехала в Великобританию из Франции в 1945 году, чтобы воссоединиться с мужем, который вскоре вступил в ряды британской армии. Долгие годы женщина работала швеей.