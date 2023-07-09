



Женщина хотела покормить грудью своего внука

Одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной, на популярном форуме Reddit написала о том, как она пришла в ужас, когда ее свекровь "случайно" сказала в разговоре, что пыталась кормить грудью ее сына. Она якобы хотела успокоить ребенка, пишет The Mirror.



Мать ребенка объяснила, что доверила свекрови посидеть с ее новорожденным сыном, пока она на несколько часов отлучилась по делам. Когда ребенок начал "капризничать", женщина решила "успокоить его", попытавшись покормить грудью несмотря на отсутствие лактации.



Расстроенная девушка отметила, что мать ее партнера заговорила об этом так, будто это самая нормальная вещь на свете.



"Потом я рассказала мужу, когда он пришел домой. Я в ужасе. Она точно больше не будет нянькой. Мне просто нужно было выговориться", — написала женщина.



Другие пользователи форума были потрясены, когда прочитали историю мамы, посчитав поведение свекрови "отвратительным" и "неуместным".



"Что не так с людьми в наши дни? Это уже не первый пост, который я вижу за последний месяц, где другая женщина пытается кормить грудью чужого ребенка", — написал один из пользователей форума.



