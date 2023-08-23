



Жене Канье Уэста грозит штраф или тюрьма в Италии

28-летняя австралийская архитектор Бьянка Цензори, больше известная как жена Канье Уэста, может дорого заплатить за прогулки в нескромных нарядах по Италии. Ей грозит штраф и даже тюремное заключение за ношение одежды, которая нарушает правила приличия в консервативном итальянском обществе, пишет Daily Mail.



По решению Конституционного суда Италии, за неподобающий внешний вид может быть назначен штраф от 5000 до 10 000 евро, либо тюремное заключение на срок от четырех месяцев до четырех лет.



Как пишет издание, женщина появляется на улице в консервативных итальянских городах в полупрозрачных боди, которые не скрывают отсутствие нижнего белья.



К примеру, во Флоренции Бьянка пришла в ресторан с Канье в прозрачном сетчатом топе, обнажающем ее грудь, в сочетании с платьем макси с низкой талией и без обуви.



Днем позже она снова появилась босиком, на этот раз в черных леггинсах и откровенном топе, едва прикрывающем ее груди. Ее также видели во время прогулки в ансамбле бежевого цвета, который издалека производил впечатление, что Цензори – голая.



По Тоскане девушка разгуливала с Канье в прозрачном комбинезоне и на каблуках.



Фотографии с прогулок были опубликованы рядом СМИ и в соцсетях, что заставило онлайн-критиков буквально умолять местные власти наказать Бьянку за ее выбор гардероба.



"Удивительно, что ее не арестовали. Италия гораздо более консервативна, и в данном случае это правильно!", "Я надеюсь, что Италия вышвырнет их обоих из страны. Им не нужна эта пара, загрязняющая ее", "Совершенно неуважительно по отношению к консервативной католической культуре; итальянцы должны были их выгнать", "Жаль, что они не могут арестовать ее за публичное непристойное поведение. Они похожи на клоунов, как неловко", "Как насчет того, чтобы полиция в каждой стране арестовала любого, кто обнажен? Это называется непристойность… Надоело, что нас заставляют видеть обнаженных женщин, и детям должно быть запрещено видеть это", – пишут пользователи. Один даже предложил местным ресторанам запретить вход Бьянке и Уэсту за "неспособность одеться подобающим образом".







