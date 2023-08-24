



Жена звезды "Людей Икс" показала беременный живот, позируя в бикини

Вторая жена голливудского актера Лиева Шрайбера скоро осчастливит мужа пополнением в семье.



Победительница конкурса красоты "Мисс Южная Дакота" Тейлор Нейсен впервые продемонстрировала живот, позируя на последнем месяце беременности в бикини.



"Мама и папа", — трогательно подписала под снимком модель.



Это будет их первый совместный ребенок. Парочка состоит в отношениях с 2017 года. В 2022 году они тайно сыграли свадьбу. У звезды "Людей Икс" от первого брака с актрисой Наоми Уоттс есть сыновья Александр и Сэмюэль.





