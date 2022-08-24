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Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод
24.08.2022 18:37 Ольга Белозерова

Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод

Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин расстались после 25 лет брака.

Супруга актера также подала на развод, обвинив Сталлоне в перемещении активов из семейных фондов. 

По данным портала TMZ, Дженнифер Флавин подала документы в пятницу во Флориде.

В документах, полученных TMZ, Флавин обвиняет Сталлоне в том, что он участвовал в "преднамеренном истощении и/или растрате активов супругов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на семейные активы". 

Фанаты заподозрили раскол в семье Сталлоне после его неудавшегося эксперимента с татуировками. На плече актера был портрет супруги, однако недавно он его "перебил" на изображение собаки. 

Сталлоне отреагировал на перекрытие татуировки, объяснив, что он хотел обновить портрет жены, однако "результаты были неудовлетворительными и не поддающимися исправлению". 

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