



Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод

Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин расстались после 25 лет брака.



Супруга актера также подала на развод, обвинив Сталлоне в перемещении активов из семейных фондов.



По данным портала TMZ, Дженнифер Флавин подала документы в пятницу во Флориде.



В документах, полученных TMZ, Флавин обвиняет Сталлоне в том, что он участвовал в "преднамеренном истощении и/или растрате активов супругов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на семейные активы".



Фанаты заподозрили раскол в семье Сталлоне после его неудавшегося эксперимента с татуировками. На плече актера был портрет супруги, однако недавно он его "перебил" на изображение собаки.



Сталлоне отреагировал на перекрытие татуировки, объяснив, что он хотел обновить портрет жены, однако "результаты были неудовлетворительными и не поддающимися исправлению".