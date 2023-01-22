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Жена российского артиста пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью
22.01.2023 12:38 Евгения Маркова

Жена российского артиста пожаловалась на проклятия в адрес детей после интервью

Жена российского артиста Оскара Кучеры Юлия рассказала, что в соцсетях некоторые пользователи шлют проклятия в адрес её детей после скандального интервью супруга у Дудя.

"Ни один разумный человек не пожелает ребёнку ни единого плохого слова! Все, кто написал моим детям проклятия, показали своё нечеловеческое лицо", – написала Юлия Кучера на своей личной странице в социальных сетях. 

Она отметила, что её супруг не является политиком, а просто высказывает свою личную гражданскую позицию. Также она высказала свои соображения о том, почему Журналист зовёт к себе на интервью артистов, а не политиков.

"Ответ очевиден. Слабоват сам Дудь разговаривать с сильным оппонентом с противоположной точкой зрения", – заявила Юлия Кучера.

Ранее российский артист украинского еврейского происхождения, ответил на критику после интервью и заявил, что гордится поддержкой путинского режима. 

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