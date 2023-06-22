



Жена пилота пропавшей подлодки – правнучка пары, погибшей на “Титанике”

Венди Раш – праправнучка торгового магната Исидора Штрауса и его жены Иды, двух самых богатых людей, погибших на борту океанского лайнера.



Исидор и Ида Штраус, пассажиры первого класса, погибли на “Титанике” в 1912 году. Их праправнучка Венди Раш работает руководителем OceanGate и является супругой Стоктона Раша, исполнительного директора OceanGate, который пилотировал субмарину, исчезнувшую в воскресенье во время погружения к обломкам “Титаника”.



Урожденная Венди Холлингс Вейл вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. На ее странице в LinkedIn говорится, что за последние два года она участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам “Титаника” и является директором по коммуникациям компании, а также членом правления благотворительного фонда компании.



Предки Веди Раш, погибшие на “Титанике”, пожалуй, больше всего известны своей трагической историей любви. Выжившие в катастрофе вспоминали, как Исидор Штраус отказался сесть в спасательную шлюпку, пропустив женщин и детей, спасающихся с тонущего лайнера. Его супруга Ида Штраус, прожившая с ним четыре десятилетия, заявила, что не оставит своего мужа. Очевидцы вспоминали, как видели их стоящими рука об руку на палубе “Титаника”, когда корабль тонул.



Художественная версия истории Штраусов увековечена режиссером Джеймсом Кэмероном, чей фильм 1997 года о катастрофе показывает пронзительный момент, когда пожилая пара, обнимается в каюте, заполняющейся водой.



Венди Раш происходит от одной из дочерей Штраусов, Минни, которая вышла замуж за доктора Ричарда Вейла в 1905 году.



Как свидетельствуют архивы New York Times, тело Исидора Штрауса было найдено в море примерно через две недели после крушения Титаника. Останки Иды Штраус так и не были обнаружены.