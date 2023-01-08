Новости » Life Style
Жена Пескова забрала детей и улетела в Дубай
08.01.2023 11:32 Ольга Белозерова

Жена Пескова забрала детей и улетела в Дубай

Жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Татьяна Навка забрала детей и улетела в Дубай (ОАЭ).

Как сообщает KP.ru, Навка полетела туда работать, а не отдыхать.

В поездку отправились дочери фигуристки - старшая Александра от брака с фигуристом Александром Жулиным и младшая Надежда, родившаяся в браке Навки с Песковым.

"Главные героини "Спящей Красавицы. Легенды Двух Королевств" летят в Дубай на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы", - написала Навка о поездке.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы