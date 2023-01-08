



Жена Пескова забрала детей и улетела в Дубай

Жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, Татьяна Навка забрала детей и улетела в Дубай (ОАЭ).



Как сообщает KP.ru, Навка полетела туда работать, а не отдыхать.



В поездку отправились дочери фигуристки - старшая Александра от брака с фигуристом Александром Жулиным и младшая Надежда, родившаяся в браке Навки с Песковым.



"Главные героини "Спящей Красавицы. Легенды Двух Королевств" летят в Дубай на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы", - написала Навка о поездке.

