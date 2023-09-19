



Жена объявила, что не будет готовить праздничный ужин - муж потребовал развода





Супружеская пара с севера Израиля, прожившая в браке 17 лет, с тремя детьми, попала в настоящий кризис из-за осенних праздников.



Газета Маарив сообщает, что на протяжении последних десяти лет супруги и их близкие родственники, в основном братья и сестры мужа, отмечала Рош Ха-Шана вместе, когда каждый вносил свою долю по справедливости, и все вместе готовили сытный и вкусный праздничный обед.



Женщина, через адвоката Шерин Солан, заявила, что в этом году она решила, что не готова справиться с задачей, которая была разделена между ней и двумя сестрами мужа.



"Разделение было очень четким, но в этот раз я решила, что не выдержу", - пояснила она и еще несколько месяцев назад дала понять мужу, что если он не купит новую духовку, в которой она сможет готовить и печь, то она не сможет выполнить праздничную миссию.



"Муж каждый раз решал отремонтировать духовку, но каждый раз она ломалась, и так продолжалось около двух месяцев", - рассказала она. Около двух недель назад женщина сообщила мужу, что в этом году она не будет готовить то, что обещала, и вместо этого купит готовую еду. Она сказала мужу: “Пусть твои сестры готовят”.



Муж очень сильно возмутился, что привело к ссоре и к последующему решению о разводе.