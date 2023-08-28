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Жена Мэттью Макконахи пожаловалась на проблемы со свекровью
28.08.2023 23:26 Наталья Богинская

Жена Мэттью Макконахи пожаловалась на проблемы со свекровью

Камила Алвес, жена Мэттью Макконахи, рассказала в подкасте Southern Living's Biscuits & Jam о сложных отношениях со свекровью Мэри Маккейб.

По ее словам, в начале их знакомства Маккейб издевалась над Камилой.

“Она проверяла меня. Она называла меня именами всех бывших подружек Мэттью. Она говорила со мной на ломаном испанском, немного унижая меня. Я имею в виду, что она делала всевозможные вещи, испытывая меня”, – рассказала Алвес.

Однако Камила дала отпор свекрови и продемонстрировала свой дерзкий характер. Теперь у любимых женщин Мэттью Макконахи отличные отношения, даже если возникают разногласия.

“Я просто поставила ее на место, показала ей свою дерзкую бразильскую, латиноамериканскую сторону. Продемонстрировала, что могу быть и такой. Мы спорили некоторое время. А потом она просто посмотрела на меня и сказала: “Хорошо. Теперь ты в деле”. Все, чего она хотела, это чтобы я дала отпор”, – поделилась Камила.
 

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