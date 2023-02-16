



Жена Костомарова о его состоянии: "Муж заново родился"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров при госпитализации в больницу в Коммунарке находился в очень тяжелом состоянии, исходя из его анализов делались самые негативные прогнозы. Об этом заявила супруга фигуриста Оксана Домнина.



“Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние. Все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. Он заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей”, – рассказала Домнина в интервью изданию “Аргументам и фактам”.



По словам жены Костомарова, перед развитием пневмонии спортсмен не чувствовал себя плохо – единственным симптомом был легкий кашель. Затем у фигуриста заболела рука, из-за чего ему пришлось принимать противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые, как считает Домнина, смазали начало болезни.



В настоящее время с Костомаровым работает большая команда московских врачей и специалисты федерального уровня.

Напомним, врачи борются за жизнь Романа Костомарова больше месяца.

