Жена капитана затонувшей подводной лодки является потомком супругов с "Титаника"

Капитан подводной лодки "Титан", которая потерпела крушение на пути к обломкам "Титаника", был женат на правнучке самого богатого пассажира затонувшего лайнера, сообщает The New York Times.



По информации издания, на борту "Титана" есть Стоктон Раш – директор OceanGate фирмы, которая организовывала это погружение к обломкам "Титаника".



Он женат на Венди Раш, которая является потомком двух пассажиров первого класса лайнера. Они погибли на "Титанике" во время катастрофы в 1912 году.



Исидор и Ида Штраус были самыми богатыми пассажирами на лайнере. Мистер Штраус, 1845 года рождения, был совладельцем универмага Macy's – одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.



"Те, кто пережил катастрофу, вспоминали, как видели, как Исидор Штраус отказался от места в спасательной шлюпке, когда женщины и дети все еще ждали, чтобы сбежать с тонущего лайнера. Ида Штраус, его 40-летняя жена, заявила, что не оставит своего мужа. Их двоих видели стоящими под руку на палубе "Титаника", когда корабль тонул", – сообщает The New York Times.



Впоследствии их трагическую историю любви эпизодически вспомнят в одноименном фильме. Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр старшей пары, которая обнимается в постели, когда вода поднимается вокруг их каюты.



Из архивов The New York Times известно, что тело Исидора Штрауса нашли в море примерно через 2 недели после затопления лайнера. Останков его жены так и не нашли.