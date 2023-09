Жена Канье Уэста сходила в ресторан топлесс, прикрывшись подушкой – фото

Подруга Канье Уэста Бьянка Цензори была замечена утром 6 сентября прогуливающейся по Флоренции топлесс, держа на груди фиолетовую подушку, чтобы прикрыть грудь.



28-летняя австралийка вышла с рэппером из отеля в обтягивающих телесных брюках и без рубашки. При этом Бьянка прижимала подушку к груди, чтобы скрыть ее от публики.



Пара наслаждалась походом по магазинам дизайнерского бренда Marni. Бьянку видели обнимающей ту же подушку, когда она и Канье ужинали в ресторане поздним вечером.





Detail in this photo of Kanye West and 'wife' Bianca Censori says all you need to know about their attention-seeking jaunt in Italyhttps://t.co/EhdOzTgMpX#news #news_24 #adcnews pic.twitter.com/Ium0KuoS4X