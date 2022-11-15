



Жена губернатора Калифорнии обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Жена губернатора Калифорнии Дженнифер Сибель Ньюсом обвинила отбывающего срок в тюрьме Харви Вайнштейна в изнасиловании.

Соответствующее заявление режиссер-документалист сделала по время дачи показаний в Верховном суде Лос-Анджелеса.

По словам женщины, это случилось в 2005 году, когда она пыталась построить карьеру продюсера и актрисы.

Ньюсом познакомилась с Вайнштейном на кинофестивале в Торонто, когда ей был 31 год. Тогда она сыграла несколько небольших ролей в кино и на телевидении. Она утверждает, что Вайнштейн пригласил ее встретиться с ним в отеле The Peninsula в Беверли-Хиллз. Она думала, что это будет деловая встреча, которая поможет с ее карьерой.

По словам Сибель Ньюсом, Вайнштейн не был заинтересован в обсуждении ее проектов. Он зашел в ванную, позвал ее и начал мастурбировать. После этого он уложил женщину в кровать и изнасиловал.