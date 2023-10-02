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Жена Фьюри рассекретила имя новорожденного сына
02.10.2023 12:15 Алина Груднева

Жена Фьюри рассекретила имя новорожденного сына

Новоиспеченные родители Пэрис и Тайсон Фьюри рассекретили имя своего новорожденного малыша, появившегося на свет 18 сентября.

В интервью журналу OK! молодая мама рассказала, что сына зовут Принц Рико Пэрис Фьюри.

По словам Пэрис, второе имя малыша является данью уважения покойному двоюродному брату чемпиона по боксу в тяжелом весе, который был убит в 2022 году.

"У всех моих детей необычные имена. Очевидно, для Тайсона это тоже очень личное. Мы также добавили мое имя, потому что у меня было семеро детей, и до сих пор ни одного не назвали в мою честь. Потому Тайсон подумал: "Да ладно, самое время", - призналась она.

По данным британского таблоида The Sun, семейная традиция называть своих сыновей Принцами была идеей Тайсона.

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