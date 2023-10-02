



Жена Фьюри рассекретила имя новорожденного сына

Новоиспеченные родители Пэрис и Тайсон Фьюри рассекретили имя своего новорожденного малыша, появившегося на свет 18 сентября.



В интервью журналу OK! молодая мама рассказала, что сына зовут Принц Рико Пэрис Фьюри.



По словам Пэрис, второе имя малыша является данью уважения покойному двоюродному брату чемпиона по боксу в тяжелом весе, который был убит в 2022 году.



"У всех моих детей необычные имена. Очевидно, для Тайсона это тоже очень личное. Мы также добавили мое имя, потому что у меня было семеро детей, и до сих пор ни одного не назвали в мою честь. Потому Тайсон подумал: "Да ладно, самое время", - призналась она.



По данным британского таблоида The Sun, семейная традиция называть своих сыновей Принцами была идеей Тайсона.