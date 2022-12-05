



Жена Болдуина раскрыла, планируют ли они восьмого ребенка

Жена актера Алека Болдуина, Хилария, рассказала, планируют ли они заводить еще одного, восьмого ребенка.



Как сообщает Daily Mail, Хилария надеется, что они с мужем "смогут остановиться".



"Я бы сказала, что мы закончили. Но я так уж говорила после шести. Но да, я надеюсь, что мы закончили", - сказала она.



В то же время супруга Алека Болдуина добавила, что не может быть уверенной на сто процентов, поскольку Алек не делал процедуру вазэктомии.



Семья Болдуинов уже воспитывает семерых детей. Самому младшему ребенку всего 2 месяца.