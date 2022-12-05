Новости » Life Style
Жена Болдуина раскрыла, планируют ли они восьмого ребенка
05.12.2022 19:51 Ольга Белозерова

Жена Болдуина раскрыла, планируют ли они восьмого ребенка

Жена актера Алека Болдуина, Хилария, рассказала, планируют ли они заводить еще одного, восьмого ребенка.

Как сообщает Daily Mail, Хилария надеется, что они с мужем "смогут остановиться". 

"Я бы сказала, что мы закончили. Но я так уж говорила после шести. Но да, я надеюсь, что мы закончили", - сказала она.

В то же время супруга Алека Болдуина добавила, что не может быть уверенной на сто процентов, поскольку Алек не делал процедуру вазэктомии.

Семья Болдуинов уже воспитывает семерых детей. Самому младшему ребенку всего 2 месяца. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы