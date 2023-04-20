



Ждали полгода и узнали, что очередь на получение загранпаспорта "отменена"



Длинные очереди и многомесячное ожидание - не единственная проблема Управления народонаселения в последние месяцы. После долгого ожидания в очереди на продление паспорта люди, прибывшие в бюро, обнаруживают, что не их могут принять, потому что очередь "отменена". "Это происходит с нами уже второй раз", - говорит жительница Тель-Авива.



В течение полугода семья из Тель-Авива ждала очереди в Управлении по делам населения, чтобы получить паспорта для их долгожданного полета. Они записали всю семью с удостоверением личности матери и еще на одну встречу на другую дату с удостоверением личности отца. В первый раз, когда они пришли в Бюро народонаселения в Тель-Авиве, взяв день отпуска - на входе им сказали, что у них нет записи на прием и что они могли ее отменить и забыть. "Мы подумали, что это действительно наша ошибка, - объяснила мать, - но почему мы должны были отменять встречу? Мы ждали этого приема много месяцев". Члены семьи не стали спорить, они решили, что это была их ошибка, и вернулись домой.



Когда они пришли в бюро во второй раз, на новую дату, на которую они записались на прием, они снова столкнулись с той же проблемой, несмотря на то, что утром они получили сообщение с напоминанием от Бюро народонаселения. Сотрудник на входе в офис снова сообщил им, что их записи нет в системе и они не могут войти, и это несмотря на то, что они предъявили ему все полученные ими напоминания и запись, которая отображается в приложении для вызова врача. "Мы попросили поговорить с кем-то ответственным, и сотрудник заявил, что он отвечает за этот вопрос", - добавила мать, - "в этот момент сотрудник вызвал охрану, чтобы вывести моего мужа".



“Работники офиса рассказали нам, что они сталкиваются с такими случаями почти каждый день. Люди приходят с разрешением и документами, но тут выясняется, что очередей нет, - говорит мать, - Помимо унизительного отношения, это потеря двух дней работы, и это бесит".



То же самое произошло с Эйлин и ее мужем в январе. Они пришли на прием, на который записались за 3 месяца, и обнаружили, что не могут попасть к чиновнику по той же причине - прием был "отменен". "За неделю до этого я позвонила, чтобы убедиться, что прием действительно назначен и что все в порядке, - отметила Эйлин, - мне сказали, что у меня действительно назначен прием на ту дату и время, которые я забронировала". Эйлин добавил: "Я не заходила в систему снова и не отменял встречу. Мы собирались после свадьбы и улететь на медовый месяц".