



Жара в Юго-Восточной Азии бьет рекорды в нескольких странах

Национальные рекорды жары были побиты во Вьетнаме и Лаосе в субботу, когда температура взлетела до уровня, который ранее не наблюдался ни в одной из этих стран.



Во Вьетнаме национальный рекорд высокой температуры был установлен, когда ртутный столбик в Хойсуане достиг ошеломляющей отметки 44 градуса по Цельсию. По словам климатолога Максимилиано Эрреры, десятки других вьетнамских городов также побили температурные рекорды.



В соседнем Лаосе в городе Луангпхабанг был установлен новый небывалый рекорд страны - 43,5 градуса по Цельсию. Столица Лаоса Вьентьян также побила свой рекорд, когда ртутный столбик достиг 42,5 градусов, сообщил Эррера.



Всего через день после установления нового национального теплового рекорда во Вьетнаме в воскресенье стало еще жарче. В воскресенье высокая температура в Туонг Дуонге достигла рекордных 44 градусов.



В Лаосе в Луангпрабанге температура достигла 43,5 градусов, побив национальный рекорд, установленный накануне.



Вьетнам и Лаос были не единственными странами региона, установившими рекорды в минувшие выходные. В Камбодже был самый жаркий майский день за всю историю наблюдений после того, как в субботу температура превысила 41,6 градуса.



Таиланд также кипел на выходных. Столица Таиланда Бангкок побила рекорд температуры в субботу и воскресенье. В Бангкоке, где проживает более 10,5 миллионов человек, в воскресенье температура поднялась до 41 градуса.



В то время как палящая жара была тенденцией в последние недели, синоптики AccuWeather говорят, что за рекордные температуры в прошлые выходные ответственна сильная область высокого давления в верхних слоях атмосферы.



По словам ведущего международного синоптика Джейсона Николлса, эта область высокого давления, или "гребень", достигла своего пика в выходные дни.



"Близлежащий фронт облачности и дождей приведет к ослаблению жары в течение следующих нескольких дней. Однако, есть шанс, что на следующей неделе жара снова усилится", — сказал Николлс.

