



Землю накрыла самая мощная магнитная буря за месяц

В четверг, 21 сентября, Землю накрыла самая мощная за этот месяц магнитная буря.



Ей присвоен К-индекс 6.



Пик магнитной бури придется на пятницу. Это может повлиять на радиосвязь, сбои в работе GPS, спутников и в электросетях.



Также метеочувствительные люди могут испытывать в эти дни недомогания. В связи с этим рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, употреблять больше овощей, фруктов и воды.



Ожидается, что 23 сентября геомагнитные возмущения пойдут на спад.



