Новости » Life Style
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за месяц
21.09.2023 12:54 Алина Груднева

Землю накрыла самая мощная магнитная буря за месяц

В четверг, 21 сентября, Землю накрыла самая мощная за этот месяц магнитная буря.

Ей присвоен К-индекс 6.

Пик магнитной бури придется на пятницу. Это может повлиять на радиосвязь, сбои в работе GPS, спутников и в электросетях.

Также метеочувствительные люди могут испытывать в эти дни недомогания. В связи с этим рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, употреблять больше овощей, фруктов и воды.

Ожидается, что 23 сентября геомагнитные возмущения пойдут на спад.

Мощная вспышка на Солнце: Землю накроет магнитная буря красного уровня

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы