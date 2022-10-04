Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет ощущаться октября.
По данным Meteoagent, ее интенсивность составит 6 баллов.
На Солнце произошли корональные выбросы массы. Ожидается, что они пройдут очень близко от Земли.
Чувствительные люди могут ощущать последствия магнитной бури. Они проявляются в виде слабости, головной боли и через другие симптомами. Эксперты советуют в этот день избегать повышенной физической активности, больше пить жидкости и отдыхать.