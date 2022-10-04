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Землю накрыла мощная магнитная буря
04.10.2022 01:22 Алина Груднева

Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет ощущаться октября. 

 
По данным Meteoagent, ее интенсивность составит 6 баллов.
 
На Солнце произошли корональные выбросы массы. Ожидается, что они пройдут очень близко от Земли.
 
Чувствительные люди могут ощущать последствия магнитной бури. Они проявляются в виде слабости, головной боли и через другие симптомами. Эксперты советуют в этот день избегать повышенной физической активности, больше пить жидкости и отдыхать.

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