



Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет ощущаться октября.

По данным Meteoagent, ее интенсивность составит 6 баллов.

На Солнце произошли корональные выбросы массы. Ожидается, что они пройдут очень близко от Земли.

Чувствительные люди могут ощущать последствия магнитной бури. Они проявляются в виде слабости, головной боли и через другие симптомами. Эксперты советуют в этот день избегать повышенной физической активности, больше пить жидкости и отдыхать.