



"Землетрясение": от Ноа Кирел ушла главная помощница



Рони Перец, дигитальный директор Ноа Кирел в последние годы, покинет свой пост. Источники в музыкальной индустрии сообщили в беседе с порталом mako, что Перец, как ожидается, закончит работу с королевой израильской эстрады в конце следующего месяца, если не произойдет никаких изменений в последнюю минуту. По словам источников, посвященных в детали окружения Ноа, Перец срочно ищут замену.



Другие источники говорят, что это "большой шок. Это действительно землетрясение". Важно отметить, что роль Перец считается одной из самых сложных в индустрии, и она постоянно находится рядом с Кирел, где бы она ни находилась. В документальном фильме "Ноа Кирел на пути к Евровидению" была раскрыта работа между ними и процесс превращения Рони в “правую руку” Ноа. Помимо текущей работы, есть кампании в сетях, органические и коммерческие, и, конечно же, продвижение ее песен в социальных сетях. Аккаунт поп-звезды в Instagram насчитывает 1,8 миллиона подписчиков, а в Tiktok - 1,3 миллиона.

