



Земфира обжалует в суде статус “иностранного агента”

Певица Земфира Рамазанова подала иск к Минюсту РФ с требованием признать незаконным включение в список “иностранных агентов”. Исковое заявление, пишет РБК, было подано в среду через представителя певицы.



В феврале министерство юстиции РФ включило Земфиру в список “иностранных агентов", объявив, что она “открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников”.



Земфира ответила на это нецензурной песней, опубликовав ее в YouTube.

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