



Земфира о получении гражданства Франции: пропагандистское мракобесие

Российская певица Земфира ответила на распространенную в росСМИ информацию о том, что она получила гражданство Франции.



Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.



"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", - сказала она.



Земфира потребовала от российского минюста доказать в суде, что она получает иностранное финансирование, из-за чего ей дали статус "иноагента" в РФ.



"Такого финансирования у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в РФ, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство (привет, Рустам)", - добавила она, сделав отсылку на одноименную песню группы Lumen.

