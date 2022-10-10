



Земфира: "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну"

Российская певица Земфира выступила с громкой антивоенной речью во время своего недавнего концерта на Кипре.



Об этом сообщает "Радио.Свобода".



"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", - заявил Земфира со сцены.



Речь Земфиры зрители встретили аплодисментами и овациями.



После этого, как утверждается, певица исполнила песню "Не стреляйте".



