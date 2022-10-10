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Земфира: "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну"
10.10.2022 07:42 Ольга Белозерова

Земфира: "Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну"

Российская певица Земфира выступила с громкой антивоенной речью во время своего недавнего концерта на Кипре.

Об этом сообщает "Радио.Свобода"

"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась. Чтобы моя страна прекратила эту войну", - заявил Земфира со сцены.

Речь Земфиры зрители встретили аплодисментами и овациями. 

После этого, как утверждается, певица исполнила песню "Не стреляйте".

 

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