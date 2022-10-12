



Земфира и Алла Пугачева встретились в Израиле

Известная певица Земфира отправилась в гастрольный тур. 11 октября она дала концерт в Тель-Авиве. Поддержать артистку пришли ее давняя подруга Рената Литвинова и журналистка Ксения Собчак, сообщает womfire.co.il.



Однако, как оказалось, насладиться вокалом Земфиры приходила и Алла Пугачева, которая не так давно вместе с младшими детьми Лизой и Гарри покинула Россию.



Сегодня Земфира опубликовала совместное черно-бело фото с Примадонной. Очевидно, кадр был сделан после концерта.



Алла Борисовна похвалила музыкантов и назвала Земфиру «ребёнком на сцене». Сама рок-певица отметила, что Пугачева «безусловная величина».



«Не стала бы писать до окончания тура, если бы…Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребёнок на сцене) а я хочу в ответ сказать - вы крутая. безусловная величина. неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», - написала Земфира в Instagram.

