



Зеленскому в Нью-Йорке вручили премию Atlantic Council Global Citizen Awards

Во время визита в США президента Владимира Зеленского наградили премией Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.



Как сообщает пресс-служба президента, высшую награду Atlantic Council присудили главе украинского государства еще в мае в Киеве. В Нью-Йорке же состоялась официальная церемония вручения награды, которую он посвятил украинскому народу и партнерам.



"Если говорить откровенно, это не моя награда. Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем нашим детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого. Я посвящаю эту награду всем отцам, матерям, которые воспитали таких отважных украинских солдат, а также всем учителям, всем врачам, которые не покинули Украину с началом полномасштабной войны", - отметил Зеленский на церемонии вручения.



Также президент подчеркнул, что посвящает награду "всем партнерам Украины: Соединенным Штатам, ЕС, всем смелым странам, которые были рядом с нами и поддерживали нас".



"Большое вам спасибо! Я посвящаю эту награду всем людям в мире, которые борются за свободу и демократию, как и мы, украинцы. Слава Украине!" - добавил Зеленский.