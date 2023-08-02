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"Зеленский". Жена Гидона Саара издевается над Бен-Гвиром
02.08.2023 14:22 Аркадий Бочаровский

"Зеленский". Жена Гидона Саара издевается над Бен-Гвиром


Ведущая Геула Эвен-Саар, жена депутата Ха Махане Ха Мамлахти Гидона Саара атаковала министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как были опубликованы его фотографии в форме МАГАВа, сделанные в рамках посещения им базы пограничной полиции в Мишмаш.

Эвен-Саар опубликовал фотографию Бен-Гвира и написал: "Зеленский", имея в виду президента Украины, с которым ассоциируется его военная форма.

Бывший депутат Кнессета Рам Шефа также прокомментировал фотографии и написал: "Лицо Бен-Гвира здесь - это целая история: маленький мальчик в нелепом костюме".
 

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