



"Зеленский". Жена Гидона Саара издевается над Бен-Гвиром



Ведущая Геула Эвен-Саар, жена депутата Ха Махане Ха Мамлахти Гидона Саара атаковала министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как были опубликованы его фотографии в форме МАГАВа, сделанные в рамках посещения им базы пограничной полиции в Мишмаш.



Эвен-Саар опубликовал фотографию Бен-Гвира и написал: "Зеленский", имея в виду президента Украины, с которым ассоциируется его военная форма.



Бывший депутат Кнессета Рам Шефа также прокомментировал фотографии и написал: "Лицо Бен-Гвира здесь - это целая история: маленький мальчик в нелепом костюме".

