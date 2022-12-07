



Зеленский стал человеком года по версии Time

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии авторитетного американского журнала Time. Этого почетного звания глава украинского государства удостоен за свою руководящую роль во время полномасштабной войны с Российской Федерацией, говорится на официальном сайте издания.



Так, 24 февраля президент Зеленский, не имея политического опыта, вышел на мировую арену и сплотил мировых лидеров для поддержки Украины.



В то же время, отмечает Time, через два дня после деоккупации Херсона Президент, несмотря на всю опасность, посетил город, поддержал людей и поднял флаг Украины на центральной площади.



"Моя охрана была на 100% против этого. Они восприняли это тяжело. Они не могут контролировать практически ничего в регионе, который только что был деоккупирован. Так что это большой риск, и, с моей стороны, немного безрассудно", – заявил тогда Владимир Зеленский.



Time также называет мужество Президента Украины "заразным" – оно "распространилось по политическому руководству в первые дни вторжения".



К тому же, добавил американский журнал, в биографии Владимира Зеленского мало что предсказывало его готовность стоять и бороться. Он никогда не служил в армии, но выяснилось, что у опыта бывшего шоумена оказались свои преимущества.

