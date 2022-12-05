



Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский был избран человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.



Отмечается, что Зеленский стал "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".



Издание подчеркивает, что Украина удивила мир, отразив нападение России на Киев и своими контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях.



"Украина отвоевала половину территории, захваченной московскими войсками в этом году. Силы Зеленского сейчас продвигаются вперед на юге и востоке, даже когда наступает зима с целью освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", - пишет FT.



Также Зеленского сравнили с Уинстоном Черчиллем.



