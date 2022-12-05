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Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
05.12.2022 11:40 Ольга Белозерова

Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский был избран человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.

Отмечается, что Зеленский стал "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

Издание подчеркивает, что Украина удивила мир, отразив нападение России на Киев и своими контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина отвоевала половину территории, захваченной московскими войсками в этом году. Силы Зеленского сейчас продвигаются вперед на юге и востоке, даже когда наступает зима с целью освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", - пишет  FT.

Также Зеленского сравнили с Уинстоном Черчиллем. 

 

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