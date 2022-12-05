Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский был избран человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.
Отмечается, что Зеленский стал "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".
Издание подчеркивает, что Украина удивила мир, отразив нападение России на Киев и своими контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях.
"Украина отвоевала половину территории, захваченной московскими войсками в этом году. Силы Зеленского сейчас продвигаются вперед на юге и востоке, даже когда наступает зима с целью освобождения всей территории Украины, включая Донбасс и Крым", - пишет FT.
Также Зеленского сравнили с Уинстоном Черчиллем.