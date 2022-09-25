



Зеленский - самый влиятельный еврей года по версии Jerusalem Post

Издание The Jerusalem Post составило рейтинг самых влиятельных евреев 2022 года.



Первое место в рейтинге занял президент Украины Владимир Зеленский.



"Немногие политические лидеры возвысились до статуса иконы, но президент Украины Владимир Зеленский стал одним из них в этом году. Сначала он считался диковинкой - если кто-то вообще думал о нем за пределами Украины — из-за того, что он сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни. Но вторжение России в его страну в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и подвергло его испытанию, которому подверглись немногие лидеры в современном мире", - пишет Jerusalem Post.



Издание отмечает, что стойкость и отвага Зеленского "стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем".



При этом, Jerusalem Post напоминает, что еврейство Зеленского не играло никакой роли в его предвыборной кампании в 2019 году.



"Поскольку он продолжает вести Украину в борьбе с Россией, в войне, которая потрясла мировые энергетические и продовольственные рынки и пробудила Европу от относительно комфортного и мирного существования, Зеленский сегодня является одним из самых влиятельных людей в мире - не просто самым влиятельным в мире евреем", - пишет JPost.