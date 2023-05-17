



Зависимости: алкоголь, переедание, курение…

Уже больше 20 лет Саша Шварц работает со всевозможными зависимостями ежедневно, помогая людям обрести утраченную свободу.



- Лечение в клиниках закрытого типа предполагает использование медикаментов/госпитализацию. Расскажите, чем отличается ваш метод?

- Более 20 лет практики убедили меня в том, что терапии только на физиологическом уровне не достаточно, ведь источник любой зависимости кроется в психологии. Поэтому для меня важно выстроить доверительные отношения, основанные на уважении и понимании.



- Значит, секрет успеха кроется в человеческом отношении?

- Не только. Доверительные отношения дают возможность использовать комплексную терапию по максимуму и достигать долгосрочных результатов.

Терапия состоит из 3-х уровней:

На психологическом уровне происходит проработка факторов и причин, составляющих корень проблемы;

На физиологическом уровне мы воздействуем на мозговые центры с помощью иглоукалывания. Таким образом мы настраиваем свой организм на восстановление;

Закрепляющий этап: нормализуем биоритмы и кровоток.



- С какими зависимостями вы работаете и кто к вам обращается: молодежь или люди постарше?

- Алкоголизм, расстройство пищевого поведения, курение. В каждом возрасте люди сталкиваются с разными страхами и проблемами, и это часто побуждает искать способы ухода от реальности как молодых, так и более взрослых.



- Что по вашему опыту чаще всего тревожит, например, молодых людей?

- Одиночество и страх столкнуться с реальной жизнью, в которой нужно принимать решения.



- А сколько времени проходит от первого обращения до полного избавления от зависимости?

- Понадобится до 5 сеансов терапии. Вместе с тем людям всегда спокойнее, когда они знают, что и после могут получить поддержку. Я даю полное сопровождение в течение еще 3-х лет после окончания курса и закрепляющий сеанс без временных ограничений.



- Можно сказать, человек получает практически пожизненную поддержку. Кстати, а вы когда-нибудь отказывались от клиентов?

- Редко, хотя такие случаи встречаются в моей практике. Бывает, что человека приводят родители или близкие, хотя сам для себя он еще не принял решения. Человек должен захотеть сам.



- Звучит логично. Какова статистика успеха?

Восемь из десяти человек становятся полностью свободными от зависимости. Я часто общаюсь с бывшими клиентами, у них все хорошо - семьи, дети, работа. Для меня это момент наивысшего удовлетворения.



Я делаю людей свободными!





Мы находимся в Петах-Тикве



Телефон для записи на консультацию: 0544256408

Facebook: https://www.facebook.com/LaoCenterNoAddiction

Instagram: https://www.instagram.com/lao_center/



*на правах рекламы

