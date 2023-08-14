



Завершение схватки за наследство Цвики Пика

Примерно через год после смерти иконы израильского попа, певца и композитора Цвики Пика его дети пришли к соглашению относительно раздела наследства.



Первоначально предполагалось, что все достанется только его малолетним детям от бывшей супруги Ширы Манор. Теперь Даниэла, Шарона и Бенли также включены в соглашение о разделе большого наследства.



После смерти маэстро Цвики Пика в прошлом году было опубликовано его завещание, из которого следовало, что единственными наследниками являются двое его малолетних детей от Ширы Менор. После того как взрослые дети подали апелляцию, стороны пришли к соглашению.



Между всеми детьми Пика был достигнут компромисс относительно наследства. Теперь, через год после его смерти, между сторонами было достигнуто конфиденциальное внесудебное соглашение, и в распределении имущества Пика теперь участвуют и его дети от Мирит Шем Ор.