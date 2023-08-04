



Затонула яхта, на которой принцесса Диана провела последнее лето

Яхта Куджо (Cujo), некогда принадлежавшая египетскому киномагнату Доди Аль-Файеду, затонула 29 июля в Средиземном море примерно в 35 км от побережья Болье-сюр-Мер (Франция), пишет Metro.



Полиция региона Альп-Маритим сообщила, что сотрудники морской службы отреагировали на сигнал бедствия, поступивший в 12:30 дня от 19-футовой (чуть больше 57 метра), лодки с семью людьми на борту.



Спасательное судно, прибывшее примерно через 45 минут, обнаружило, что носовая часть яхты частично погружена в воду, а "каюты лодки уже затоплены". Семь пассажиров, включая владельца судна, плавали рядом на спасательном плоту, добавили в полиции департамента.



"Жандармы смогли достать только несколько чемоданов, находившихся на кухне и на палубе. Шкипер Куджо подал сигнал бедствия. Судно тонет из-за течи", - говорится в сообщении полиции Alpes-Maritimes.



Из Антиба были отправлены спасательные лодки, и, убедившись, что все находятся в безопасности, жандармы обнаружили значительную утечку воды на уровне правого борта передней части корпуса.



Фотографии Дианы и Доди в белых шортах на борту яхты Cujo попали в заголовки газет в августе 1997 года. Принцесса и сын миллиардера, владельца Harrods Мохаммеда Файеда, начали встречаться после того, как она отвезла принца Уильяма и принца Гарри в Сен-Тропе на отдых с семьей.



Всего несколько недель спустя Диана и Доди погибли в автокатастрофе в Париже после скоростной погони, спасаясь от папарацци, преследовавших их на автомобилях и мотоциклах после свидания.



Пока Британия скорбела, яхта Куджо пришла в упадок. Она была построена в Италии в 1972 году для Джона фон Неймана, высокопоставленного автодилера и социалиста, который хотел иметь самую быструю в мире яхту. Затем судно переходила из рук в руки самых богатых людей мира: Ван Нейман продал яхту сыну Аднана Хашогги, самого богатого в мире торговца оружием, а тот продал ее своему двоюродному брату Доди.



Однако после смерти Аль-Файеда Куджо была снята с эксплуатации и несколько лет простояла на складе, прежде чем в 2020 г. новый владелец приобрел ее на аукционе за 250 тысяч долларов и вернул в море.