



Засуха в Кении унесла жизни более 200 слонов

Более 200 слонов, сотни зебр и антилоп гну погибли в результате сильнейшей за четыре десятилетия засухи в Кении, заявила в пятницу министр туризма страны, пишет AFP.



Кризис затронул почти половину регионов Кении и по крайней мере четыре миллиона из 50-миллионного населения.



"Засуха привела к гибели диких животных, преимущественно травоядных", — заявила министр туризма Пенина Малонза на пресс-конференции в Найроби в пятницу, добавив, что 14 видов были идентифицированы как пострадавшие.



"Смертность возникла из-за истощения пищевых ресурсов, а также нехватки воды".



По ее словам, в период с февраля по октябрь официальные лица зафиксировали смерть 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебры, 12 жирафов и 51 буйвола.



"Слоны в регионах Амбосели и Лайкипия-Самбуру больше всего пострадали от засухи, в экосистемах там зарегистрировано более 70 смертей слонов", - сказала Малонза.



По её словам, власти привозят сено для животных.



По оценкам министерства туризма, в прошлом году в стране было убито 36 тысяч слонов.



В Кении, Сомали и Эфиопии не было четырех дождливых сезонов подряд, и миллионы людей по всему Африканскому Рогу были доведены до крайней степени голода. Только в Кении погибло более 1,5 миллиона голов крупного рогатого скота.