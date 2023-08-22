



Защитники LGBTQ переименовали влагалище в "бонусное отверстие"



Женщины осудили благотворительную организацию, предложившую называть влагалище "бонусным отверстием", чтобы “не расстраивать” небинарных и трансгендерных мужчин.



Защитники прав женщин обрушились на альтернативный глоссарий, назвав его "женоненавистническим" и "абсолютно дегуманизирующим".



В благотворительной организации Jo's Cervical Cancer Trust глоссарий нового дивного мира представлен на странице для медицинских работников, занимающихся лечением пациентов с этим заболеванием.



Представители фонда заявили, что они не предлагают использовать этот термин всем женщинам, но добавили, что важно помнить о транс-мужчинах и небинарнах личностях.



Термин "бонусное отверстие", который, как утверждает организация, был разработан совместно с экспертными организациями, работающими с ЛГБТ-сообществом, вызвал всеобщее осуждение.



На странице также содержится предположение о том, что влагалище может называться "фронтальным отверстием".



Страница озаглавлена "Язык, который следует использовать при оказании поддержки транс-мужчинам и/или небинарным людям".



В глоссарии говорится, что он был создан при содействии ЛГБТ-фонда.



В нем добавляется, что использование неправильных терминов, если человек их не употребляет, может привести к тому, что он почувствует себя обиженным или расстроенным.



Келли-Джей Кин, основательница организации Standing for Women, охарактеризовала некоторые части глоссария как "стирание женского языка".



Она добавила: "Все это отвратительно, но "бонусное отверстие" и "фронтальное отверстие" - это просто женоненавистнический подход".