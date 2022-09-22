



Защита Леваева получила доступ к показаниям по делу о "черных бриллиантах"

Защита миллиардера Льва Леваева получила доступ к секретным материалам следствия по так называемому делу "о черных бриллиантах", сообщил 12 канал.



В секретных материалах содержатся личные данные государственных свидетелей по этому делу, информация о полученных следствием показаниях.

Четыре года назад, когда было возбуждено уголовное дело о "черных бриллиантах", полиция арестовала средства и имущества Леваева на сумму в 200 миллионов шекелей. В полиции предполагали, что такие меры позволят оказывать давление на предпринимателя и вынудят его прилететь в Израиль.



Согласно регламенту, раз в полгода представители следствия обращались в суд с просьбой продлить срок ареста средств и имущества Леваева. Для аргументации представители полиции посылали на адрес суд секретные материалы по делу. Примерно год назад эти материалы были посланы в суд, но, как утверждает 12 канал, по халатности, материалы оказались в файле судебного органа по данному делу, и защита Леваева на законных основаниях получила к ним доступ.



"Первоначальная проверка показала, что в ходе следствия не были допущены отклонения от регламентных норм. На данный момент проводится более тщательная проверка фактов возможного инцидента", - прокомментировал ситуацию представитель полиции.



Лев Леваев прилетел в Израиль из России, в ночь на среду, 21 сентября, и сразу же получил от сотрудника правоохранительных органов повестку, согласно которой должен прибыть в отдел "433" в статусе подозреваемого для допроса по делу о так называемых "черных бриллиантах".



Предполагается, что бизнесмен получил некие гарантии относительно возможности обратного вылета из Израиля.



Дело о "черных бриллиантах" получило такое название на основании контрабанды в Израиль алмазов на сумму в 300 миллионов шекелей. Их привез в Израиль сотрудник одного из российских предприятий Леваева по обработке драгоценных камней и, как подозревает следствие, продал эту партию алмазов нелегально, без уплаты налогов и положенных законодательством пошлин.



В рамках следствия были задержаны шесть человек, в том числе сын и другие родственники Леваева. Сам Леваев отказался являться на допросы, требуя гарантий, что ему позволят выехать из страны. Не получив таких гарантий, Леваев несколько лет не появлялся в Израиле.