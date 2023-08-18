



Запуск скоростного трамвая: подведены итоги первого дня

"Красной линией" скоростного трамвая в первый день запуска воспользовались около 100 тысяч пассажиров.



По данным Ynet, итоги подвела инфраструктурная компания NTA.



Уточняется, что поездки были бесплатными. К слову, сегодня трамваем также воспользовался мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, бойкотировавший накануне церемонию открытия станции.





Поезда в пятницу ходили по установленному графику. Сбоев зафиксировано не было. Около 16:30 движение поездов на станции "Элифелет" было остановлено из-за акции протеста.



Как сообщалось ранее, демонстранты приковали в вагонах себя наручниками и сидели так два часа. К настоящему моменту акция протеста завершена.