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Запуск скоростного трамвая: подведены итоги первого дня
18.08.2023 19:50 Алина Груднева

Запуск скоростного трамвая: подведены итоги первого дня

"Красной линией" скоростного трамвая в первый день запуска воспользовались около 100 тысяч пассажиров.

По данным Ynet, итоги подвела инфраструктурная компания NTA.

Уточняется, что поездки были бесплатными. К слову, сегодня трамваем также воспользовался мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, бойкотировавший накануне церемонию открытия станции.


Поезда в пятницу ходили по установленному графику. Сбоев зафиксировано не было. Около 16:30 движение поездов на станции "Элифелет" было остановлено из-за акции протеста.

Как сообщалось ранее, демонстранты приковали в вагонах себя наручниками и сидели так два часа. К настоящему моменту акция протеста завершена.

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