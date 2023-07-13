



Запуск красной линии трамвая: готовы ли станции за пределами Тель-Авива

В течение месяца должна открыться красная ветка скоростного трамвая, однако, если в Тель-Авиве пространство вокруг станций уже адаптировано, то за пределами города ситуация совершенно иная.



Об этом сообщает Globes.



Эта линия соединит Петах-Тикву с Бат-Ямом через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив. Ожидается, что ею ежедневно будут пользоваться десятки тысяч пассажиров. В Тель-Авиве подготовка общественного пространства в районе станций уже завершена, чего не скажешь о других городах.



"Например, участок улицы Жаботинского от Рамат-Гана и Бней-Брака до Петах-Тиквы еще не приспособлен к изменениям. Он остается в основном транспортной артерией без привлекательного общественного пространства для пешеходов. Аналогичная ситуация в Бат-Яме, где станции в основном окружены заборами, а общественное пространство вокруг них не приспособлено к ожидаемому скоплению людей", - сказано в материале.



По словам архитектора Ирит Солси из бюро Irit & Dror, общественным транспортом в первую очередь пользуются пешеходы, но проектировщики, похоже, этого не учли этого.



"Нам очень комфортно в машине, потому что в ней есть кондиционер, а зимой может быть даже подогрев сидений, конфеты в бардачке, музыка и иллюзия независимости. В свою очередь, общественный транспорт предполагает ожидание, переход дорог, прогулки, жаркое солнце - и все это влияет на наше решение, использовать его или предпочесть другие варианты", - пояснила она.