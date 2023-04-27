



Заплаканная и в домашних тапочках: видео задержания блоггерши-миллиардерши

Видео задержания Блиновской тут же попало в Сеть — его опубликовал Телеграм-канал «Следком». На кадрах видно, как заплаканная и растерянная Блиновская в спортивном костюме и тапочках одиноко стоит у машины — успешная бизнесвумен в ней узнается с большим трудом.



Создательница «марафонов желаний» с 2019-го по 2021 год недоплатила государству 918 млн руб. Ее курсы по "улучшению себя" начали обретать популярны примерно 5 лет назад. За это время блогерша провела бесчисленное количество подобных марафонов, стоимость которых достигала 10 тысяч рублей за курс. По неофициальной информации, оборот марафонов Блиновской составлял до 2 миллиардов рублей в год.



Накануне задержания предпринимательница выступила на бизнес-форуме Аmocrm, а утром 27 апреля должна была вылететь в Казахстан.



Ее остановили неподалеку от Смоленска и отправили на допрос — на руках у предпринимательницы были авиабилеты на рейс Москва-Ташкент. Супруга Блиновской допрашивают как свидетеля по этому делу.



По версии следствия, Елена могла выводить деньги через его фирмы. Недавно Алексей Блиновский закрыл один из своих бизнесов — производство одежды под брендом «Три Кошки».



Сейчас в доме «королевы марафонов» в элитном коттеджном поселке «Миллениум парк» в подмосковной Истре проводятся обыски, а она сама начала давать признательные показания.