



Записка на могиле родителей Путина стоила пенсионерке свободы

Гражданку Российской Федерации обвинили в "надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти" и приговорили к двум годам тюрьмы. А все из-за записки с просьбой, которую россиянка оставила на могиле родителей президента РФ Владимира Путина. А просила старушка вот что: "Заберите сына к себе".



Дело было в Санкт-Петербурге. Суд приговорил 60-летнюю пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам условно за то, что она оставила на могиле родителей главы Кремля Владимира Путина записку с просьбой забрать сына "к себе", сообщают издания "Новая газета Европа" и проект Радио "Свобода" и "Север.Реалии".



В канун дня рождения российского президента 6 октября 2022 года россиянка пришла на Серафимовское кладбище, на могилу родителей председателя правящего режима РФ и оставила там записку.



"Родители маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и беды, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину. Вы вырастили урода и убийцу", - говорилось в тексте записки.



Суд сначала отправил пенсионерку под домашний арест. Теперь женщину признали виновной в "надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти". Цыбаневой назначили два года испытательного срока.



Пенсионерка во время судебного процесса заявила, что в ее действиях не было "политической ненависти".



"После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом наверняка моя вина", - объяснила свой мотив россиянка.