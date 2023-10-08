



Занятия в Израиле отменены на несколько дней

Все учебные заведения Израиля не будут работать в ближайшие пару дней на фоне войны, которую ХАМАС навязал стране.



Информацию об этом подтвердил министр просвещения Йоав Киш.



"Ввиду масштабов катастрофы и сложности обеспечения безопасности, в ближайшие два дня не будет занятий и мероприятий в образовательных учреждениях по всей стране, включая специальные учебные заведения", - сообщил Киш.



Пока что учебные занятия отменены до 10 октября, 18:00. Он может быть продлен в случае необходимости.