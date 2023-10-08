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Занятия в Израиле отменены на несколько дней
08.10.2023 18:26 Алина Груднева

Занятия в Израиле отменены на несколько дней

Все учебные заведения Израиля не будут работать в ближайшие пару дней на фоне войны, которую ХАМАС навязал стране.

Информацию об этом подтвердил министр просвещения Йоав Киш.

"Ввиду масштабов катастрофы и сложности обеспечения безопасности, в ближайшие два дня не будет занятий и мероприятий в образовательных учреждениях по всей стране, включая специальные учебные заведения", - сообщил Киш.

Пока что учебные занятия отменены до 10 октября, 18:00. Он может быть продлен в случае необходимости.

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