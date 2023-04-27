



Замок Аллы Пугачевой в селе Грязь превратят в самый крупный крематорий в Европе

Замок в селе Грязь, принадлежавший ранее Алле Пугачевой и Максиму Галкину, купил за 450 млн рублей шоумен из Санкт-Петербурга Стас Барецкий, передает радиостанция «Говорит Москва».



По словам Барецкого, звездная семья нуждалась в деньгах, поэтому торопилась провести сделку, о которой договорились на переговорах в Израиле и Прибалтике. Новый владелец планирует разместить в замке морг и крематорий.



«Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», — рассказал Барецкий.



Напомним, Пугачева выставила на продажу дом в деревне Грязь еще в прошлом году. Стоимость лота изначально составляла один миллиард рублей. В апреле сообщалось, что подмосковный замок уехавших из России супругов нашел нового хозяина.

