



Замок Аллы Пугачевой готовят к предновогоднему приезду певицы

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь готовят к предновогоднему возвращению певицы в Россию. Об этом сообщили местные жители, которые проживают в деревне.

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«Мы видели, как несколько раз к воротам замка подъезжали машины клининговых служб. Хотя у Пугачевой высокий забор, но с улицы видно, как люди мыли окна в замке. Явно ждут возвращения хозяйки», — цитирует соседей звездной четы портал Dni.ru.



Прежде в Сети появилась информация, что друзья звезды ждут ее возвращения в Россию 30 декабря. Алла Борисовна за последний год покидала Россию дважды. Первый раз – весной, спустя несколько дней после начала специальной операции на Украине, а второй раз – осенью, вскоре после указа о частичной мобилизации.