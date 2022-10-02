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Заместитель мэра Тель-Авива призвал носить оружие во время праздничных молитв
02.10.2022 23:00 Евгения Маркова

Заместитель мэра Тель-Авива призвал носить оружие во время праздничных молитв

На фоне волны терроризма заместитель мэра Тель-Авива Хаим Горен заявил, что "делается все" для обеспечения безопасной жизнедеятельности города в обычном режиме.

Горен призвал местных жителей к ношению оружия во время праздничных молитв. Это касается тех, кто имеет оружие и лицензию на него.

Утверждается, что Подразделение городского патрулирования безопасности муниципалитета Тель-Авива увеличит свое присутствие в районах и на улицах города в связи со сложной ситуацией с безопасностью в стране, а также в свете ожидаемых массовых мероприятий в Йом-Кипур и Суккот.

По словам заместителя мэра, силы безопасности совместно с полицией продолжат нести охрану, будут патрулировать синагоги и увеличат свое присутствие в общественных местах города.

В Департаменте безопасности Тель-Авива заявили, что помогут общинам, которые будут проводить молитвы на открытом воздухе. Также это касается общин, которые проведут массовые молитвы, привлекающие большое количество людей.

"Мы будем там с муниципальными силами безопасности, чтобы обеспечить спокойное проведение этих молитв", – сказал Горен.

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