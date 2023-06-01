



Заместитель Кадырова предложил Пригожину "забить стрелку"

Зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов ответил Евгению Пригожину на критику российской армии и чеченского спецподразделения "Ахмат". Он назвал главу ЧВК "Вагнер" блогером и предложил встретиться, чтобы обсудить всё лично.



"Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы.

Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов".



Ранее Пригожин заявил, что не знает, чем занимается подразделение "Ахмат".



