



Закон о хамеце: реальная ситуация в больницах

Фактическая политика всех больниц, кроме больницы "Ланиадо" в Нетании, заключается в том, чтобы не обыскивать посетителей и не препятствовать пронесению сметаны на их территорию даже после вступления в силу закона о квасном, сообщают News 12.



В воскресенье Минздрав заявил, что больница "Ланиадо" превысила свои полномочия, когда около недели назад запретила беременной женщине пронести хамец на свою территорию, а закон не позволяет охранникам проводить обыск или запретить вход по кошерным причинам на Песах.



Исключением является больница "Ланиадо", на входе в которую охранники проверяли сумки посетителей и не пускали с любой едой во время праздника, в том числе кошерной едой на Песах. "Ланиадо" — религиозная больница, работающая по правилам еврейского закона.



Движение "Свободный Израиль" обратилось в БАГАЦ с петицией против больницы и заявило, что надеется, что она исправится, но клиника настаивает на том, что они не нарушают закон и не боятся исков в суд.



Кажется, что в некоторых больницах нет фиксированной политики, и последствия вступления в силу акона о хамеца не ясны. В больницах "Вольфсон" в Холоне и больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме не проверяли наличие квасных продуктов на входе, хотя в колл-центре учреждений сказали, что на праздник запрещено приносить некошерную еду. В других больницах, таких как больница "Хадасса", охранники занимались только вопросами безопасности.



